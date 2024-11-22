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Доля безналичных платежей в Краснодарском крае достигла 70%

Более 70% платежей в Краснодарском крае совершается безналичным способом. Об этом сообщила начальник управления по взаимодействию с участниками финансового рынка министерства экономики Кубани Светлана Федоренко, передает пресс-служба краевого правительства.

По данным Южного ГУ Банка России, в 2024 году почти на 20% — до 228,9 тыс. увеличилось количество устройств для безналичной оплаты в магазинах и организациях. В 2024 году доля владельцев таких терминалов среди предпринимателей на ярмарках и рынках выросла в два раза, до 35%. Около 90% поездок в общественном транспорте жители региона оплачивают банковскими картами.

Дмитрий Ковалевский

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