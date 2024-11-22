«Мантера» отложила реализацию инвестпроектов в Сочи и Приморье

Группа компаний «Мантера» приняла решение о переносе сроков реализации инвестиционных проектов в Сочи и Приморье. Как сообщил РБК Краснодар заместитель генерального директора по развитию и проектам Дмитрий Анфиногенов в ходе Игорного саммита АИРИС на Красной Поляне, экономические условия и рост затрат привели к необходимости пересмотра планов, а окупаемость проектов увеличилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа компаний «Мантера» объявила о переносе сроков реализации своих инвестиционных проектов в Сочи и Приморье из-за изменения экономических условий. Господин Анфиногенов отметил, что увеличение стоимости кредитных ресурсов и налоговой нагрузки затрудняет своевременное завершение начатых проектов.

Увеличение налоговых ставок и рост процентных ставок по кредитам привели к тому, что проекты, которые ранее имели окупаемость в пределах 7-10 лет, теперь требуют более 20 лет для возврата инвестиций. Это делает их реализацию в текущих условиях экономически невыгодной. В результате «Мантера» решила отложить запуск проектов и продолжить доработку концепций, ожидая улучшения экономической ситуации.

«Если в ближайшие пару лет ничего радикально не изменится — допустим, возвращение к нормальным реалиям ставки в 7-7,5%, то роста не будет. Если за год мы вернемся к этому, то увидим к 2030 году и двукратное увеличение номерного фонда по всей стране, и развитие в каждой игорной зоне», — добавил Анфиногенов.

Мария Удовик