АО «Корунд-Циан» намерен обжаловать претензии Росприроднадзора

Нижегородское АО «Корунд-Циан» (Дзержинск, производит химические вещества, удобрения, пластмассы и синтетический каучук) считает спорными и необоснованными ряд замечаний Росприроднадзора, указанных в акте и предписании по итогам плановой проверки.

Проводилась проверка в ноябре 2024 года. Устранить выявленные нарушения предприятие должно до февраля в 2025 года. По замечаниям, с которыми АО «Корунд-Циан» согласно, работы уже начали. Это, в частности, касается требований привести в нормативное состояние объемы выбросов.

Вторую часть замечаний компания намерена обжаловать в установленный законом срок. Сейчас «Корунд-Циан» работает в штатном режиме по запланированному производственному графику.

Как писал «Ъ-Приволжье», плановая проверка Росприроднадзора выявила на одном из источников промышленных выбросов АО «Корунд-Циан» превышение норматива по аммиаку в 2,1 раза. Кроме того, на территории предприятия зафиксировали совместное накопление разных видов отходов и несоблюдение условий их временного накопления.

Андрей Репин