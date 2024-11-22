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ООО «БЭСК Инжиниринг» строит подстанцию «Алга»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») продолжает строительство подстанции «Алга». На сегодняшний день на энергообъекте поставлены два трансформатора по 80 МВА каждый и оборудование для ОРУ 110 кВ.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Подготовлены фундаменты для противопожарных резервуаров, мачт освещения, зданий распредустройства и общеподстанционного пункта управления. Кроме того, установлен маслоприемник. В ближайшее время ожидается поставка модулей электроустановок. Также в эти дни начинается сборка трансформаторов.

Напоминаем, подстанция «Алга» располагается на территории особой экономической зоны Стерлитамакского и Ишимбайского районов Башкирии. Завершение строительства планируется в первой половине 2025 года.

ООО «Башкирэнерго»

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