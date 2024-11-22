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В Ростовской области проживает почти миллион женщин репродуктивного возрастаа

Более 975 тыс. жительниц Ростовской области — женщины репродуктивного возраста. Такие данные в преддверии Дня матери опубликовал Ростовстат.

По статистике 2023 года, чаще всего рожают женщины в возрасте 25-29 лет: на 1000 представительниц этой возрастной категории пришлось 81,2 ребенка. При этом, четверть матерей в регионе — многодетные, то есть имеют трех и более детей.

Средний возраст женщин к моменту рождения первого ребенка в Ростовской области — 25,8 лет, пятого ребенка рожают в среднем в 35 лет. Некоторые женщины рожают детей в 45-49 лет, однако на 1000 женщин этого возраста приходится 0,4 ребенка.

Дмитрий Ковалевский

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