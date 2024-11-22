В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от налогов на 20 млн рублей

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело против руководителя фирмы, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год руководитель ООО «ТД Премьер» включал в налоговые декларации фиктивные сведения о взаимоотношениях с 11 контрагентами. В результате компания уклонилась от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и транспортного налога.

Нарушения выявили сотрудники следственного управления СК России по Татарстану совместно с региональным управлением МВД и налоговой службой. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

По данным сервиса Rusprofile, в Татарстане зарегистрированы две организации с названием ООО «ТД Премьер»: одна в Казани, другая — в Набережных Челнах.

Анар Зейналов