С 23 по 27 ноября в Сочи пройдет II Всероссийский музыкальный фестиваль «Во имя жизни», приуроченный к Году семьи, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В этом году в фестивале примут участие известные исполнители и творческие коллективы со всей страны. Основные мероприятия будут проходить в Зимнем театре, который станет центром музыкальной активности.

В понедельник, 25 ноября, на сцене выступит филармоническая хоровая капелла «Ярославия» под руководством профессора Московской консерватории Владимира Контарева.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится I международный конкурс хоровых дирижеров имени Александра Свешникова, в котором примут участие музыканты из 16 стран. Гала-концерт открытия конкурса запланирован на 23 ноября в Зале органной и камерной музыки, а церемония закрытия пройдет 27 ноября в Зимнем театре.

Мария Удовик