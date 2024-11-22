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В 2025 году «РусЛайн» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар

Авиаперевозчик «РусЛайн» заменит рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) с технической посадкой на прямой. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным пресс-службе авиакомпания сохранит большую часть всех регулярных маршрутов между регионами в программе 2025 года. Так, расписание на следующий год включает следующие направления:

  • Екатеринбург — Белоярский (по вторникам и четвергам)
  • Екатеринбург — Нарьян-Мар (по понедельникам и пятницам)
  • Екатеринбург — Нижневартовск и Екатеринбург — Томск с технической посадкой в Нижневартовске (в четверг, 2 января, далее — по средам и воскресеньям)

Уточняется, что рейсы будут выполняться самолетами Bombardier CRJ100/200 с 50 креслами.

Анастасия Таначева

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