В 2025 году «РусЛайн» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар

Авиаперевозчик «РусЛайн» заменит рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) с технической посадкой на прямой. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным пресс-службе авиакомпания сохранит большую часть всех регулярных маршрутов между регионами в программе 2025 года. Так, расписание на следующий год включает следующие направления:

Екатеринбург — Белоярский (по вторникам и четвергам)

Екатеринбург — Нарьян-Мар (по понедельникам и пятницам)

Екатеринбург — Нижневартовск и Екатеринбург — Томск с технической посадкой в Нижневартовске (в четверг, 2 января, далее — по средам и воскресеньям)

Уточняется, что рейсы будут выполняться самолетами Bombardier CRJ100/200 с 50 креслами.

Анастасия Таначева