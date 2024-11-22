Уголовное дело курьера мошенников передано в суд в Уфе

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 19-летнего уфимца, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в январе-феврале этого года неустановленные мошенники звонили пожилым людям, представляясь сотрудниками полиции, сообщали ложные сведения о ДТП с участием их родственников и требовали передать деньги для урегулирования проблем, а также об использовании их личных данных для противоправной деятельности, в том числе финансирования неправомерных действий. Всего таким образом шесть потерпевших отдали курьеру, под видом которого приезжал обвиняемый, около 4 млн руб.

Обвиняемый частично признал вину. Материалы в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.

Майя Иванова