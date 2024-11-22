В Нижегородской области упростят передачу детей-отказников новым семьям

Правительство Нижегородской области планирует разработать комплекс мер, позволяющих упросить передачу детей-отказников в новые семьи. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава нижегородского министерства соцполитики Игорь Седых.

По его словам, сейчас оформление детей-отказников в новые семьи — сложная и жестко регламентированная процедура. Все это время ребенок вынужден находиться социальном учреждении.

Перед властями стоит задача сделать так, чтобы детей, от которых мать отказалась в роддоме, в кратчайшие сроки передавали новым родителям, сведя к минимуму их пребывание в детском доме.

Андрей Репин