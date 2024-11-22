На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и снега

В Ростовской области в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение с 23 по 25 ноября. Об этом сообщает региональный департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным синоптиков, 23 ноября в Ростовской области днем будет теплая погода, но ветер усилится до 15-20 м/с. Во второй половине дня, начиная с западных районов, прогнозируются дожди.

24 ноября из-за вторжения арктического холодного воздуха в Ростовской области ожидается похолодание. Дожди будут продолжаться и переходить в мокрый снег, а на севере региона прогнозируется сухой снег. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

Осадки в виде дождя, мокрого и сухого снега сохранятся 25 ноября. Местами ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура воздуха понизится еще на 2-4 градуса.

Анастасия Казуков