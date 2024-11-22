Находящийся под следствием директор колледжа проиграл суд с минобрнауки республики

Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска директору Ишимбайского профессионального колледжа Тагиру Сатлыкову к региональному минобрнауки о признании приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности незаконным, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, Тагира Сатлыкова приняли на работу директором в феврале 2006 года. В июле 2024 года ему приказом и.о. министра Филюса Миназова был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Тагира Сатлыкова задержали в марте 2023 года. Тогда же его поместили под домашний арест. Директору было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), получении взятки в значительном и крупном размерах (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним по уголовному делу проходят также три бухгалтера колледжа. По версии следствия, они похитили свыше 2,1 млн руб., а директор получил еще около 770 тыс. руб. за выдачу дипломов без фактического обучения. В мае 2024 года ему смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

После задержания Тагира Сатлыкова в колледже назначили исполняющего обязанности директора. «Таким образом, в период времени с 22.03.2023 по 05.08.2024 истец не мог исполнять и не исполнял свои трудовые обязанности, следовательно, не мог нарушать трудовую дисциплину»,— указывалось в иске.

Вынося решение, суд пришел к выводу, что истец не предоставил справки о доходах, расходах на себя и супругу. «Невозможность получения справок по причине нахождения под домашним арестом не является безусловным препятствием для подачи указанных сведений, поскольку сам факт нахождения под домашним арестом истца и наложенные ограничения не являются препятствием для предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера»,— говорится в решении.

Венера Хисамова