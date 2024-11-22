Мэрия Челябинска снова не разрешила строить дом на улице Орджоникидзе

Администрация Челябинска не одобрила проект ООО «Строительная компания “Магистр”» по отклонению от предельных параметров разрешенного строительства на участке в центре города, где планировалось возведение многоэтажного дома. Отказ не позволит застройщику оформить разрешение на строительство объекта. Распоряжение, подписанное временно исполняющим полномочия главы Алексеем Лошкиным, опубликовано на официальном сайте мэрии.

Несколько лет компания «Магистр» пытается реализовать проект уплотнительной застройки на участке площадью 2,1 тыс. кв. м, арендованном еще в 2006 году для возведения жилья на улице Орджоникидзе, между домами №34 и №36, рядом с одним из корпусов Челябинского института культуры. Сначала застройщик планировал построить 14-этажный дом, но местные жители выступили резко против. Горожане считают, что здание заблокирует пожарные проезды, лишит людей сквера, парковочных мест и солнечного света. В октябре 2022 года мэрия, вопреки протестам челябинцев, одобрила строительство после корректировки объекта, в том числе количество этаже было сокращено до девяти.

Но застройщик не мог приступить к реализации проекта из-за того, что размер участка был меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров. В соответствии с законодательством для преодоления этого препятствия правообладатели земли могут обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

«Магистр» уже пытался получить одобрение по корректировке в 2023 году, но в ноябре того же года получил отказ. В мае этого года снова прошли общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на улице Орджоникидзе. Жители ближайших домов вновь направили коллективные возражения, при этом комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Челябинске рекомендовала одобрить отклонения.