В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлено до 26 ноября

Ранее объявленное на период 21-22 ноября штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлено до 26 ноября, информирует пресс-служба ГУ МЧС Кубани.

В ведомстве предупредили, что 23 и 24 ноября в регионе ожидают грозы и ливни со снегом. Порывы ветра могут достигать 24-28 м/с. С 25 ноября к неблагоприятным природным явлениям добавится гололед, в связи с чем ГУ МЧС призвали к особой осторожности водителей. Гражданам предложено переждать сильный ветер в зданиях.

Дмитрий Ковалевский