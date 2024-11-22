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Организаторов незаконных азартных игр осудили в Нижнем Новгороде

Пятерых нижегородцев осудили за незаконную организацию и проведении азартных игр по ч. 3 ст. 171 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2020-2023 годах фигуранты проводили в доме на улице Советской азартные игры, используя игровое оборудование. В апреле 2023 года игорный клуб закрыли сотрудники ФСБ, выручка от незаконной деятельности составила 12 млн руб.

Двум фигурантам суд назначил наказание в виде двух и трех лет лишения свободы, еще двоих приговорил к году лишения своды условно каждого.

Владимир Зубарев

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