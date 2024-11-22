В Челябинскую область четыре раза пытались ввезти партию курута в 280 кг

С 20 по 22 ноября граждане Таджикистана четыре раза пытались провести через пункт пропуска «Бугристое» в Челябинской области одну и ту же партию курута в 280 кг без документов. Все машины не смогли проехать на территорию России, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Около семи часов утра 20 ноября гражданин Таджикистана пытался ввезти 280 кг курута без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного союза. Продукцию обнаружили в глубине салона с помощью рентгеновской установки. По словам уроженца республики, машина следовала из города Худжанд в Красноярск. Автомобиль вернули на территорию Казахстана. Спустя два часа ситуация повторилась с соотечественником перевозчика. 21 ноября однофамилец либо родственник второго иностранца, пытавшегося провезти курут без документов, также проезжал через границу с партией кисломолочного продукта. Машину вернули обратно. 22 ноября четвертый гражданин Таджикистана вновь попытался доставить курут в Россию, однако ему это не удалось.

Виталина Ярховска