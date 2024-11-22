На линию метро Екатеринбурга в 2025 году выйдут два обновленных поезда

Сотрудники санкт-петербургского Октябрьского электровагоноремонтного завода провели капремонт двух поездов екатеринбургского метрополитена. Сейчас парк метро состоит из 17 четырехвагонных составов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 года на линию метрополитена выйдут два новых поезда

Фото: Администрация Екатеринбурга В 2025 года на линию метрополитена выйдут два новых поезда

Фото: Администрация Екатеринбурга

Как уточняется в сообщении, в поездах были заменены электрика, колесные пары и рамы, отремонтирован двигатель, обновлены интерьер и световые линии в салонах, переоборудована кабина машиниста.

«Теперь составам предстоит пройти процедуры настройки и обкатки. Поэтому на линию они выйдут уже в новом году»,— рассказали в администрации. В пресс-службе добавили, что расширение парка метро позволит сократить интервалы движения в час пик с 4 мин. до 3 мин. 40 сек.

Ожидается, что модернизированные поезда будут задействованы в метро до 2039 года.

Анастасия Таначева