В Чувашии 94% системообразующих предприятий получили прибыль

94% системообразующих предприятий Чувашии завершили первые девять месяцев 2024 года с положительным финансовым результатом. За этот период 53 предприятия получили поддержку по госпрограммам на сумму 1,7 млрд руб. Об этом сообщили на заседании штаба по поддержке устойчивости экономики, которое провел глава республики Олег Николаев.

Среди 123 системообразующих предприятий Чувашии 107 завершили отчетный период с прибылью. Рост индекса производства зафиксирован у 56 предприятий (65%), объемы отгрузки товаров, работ и услуг выросли у 90 (76%). Убытки получили семь организаций.

«Нам удалось в текущем году не просто поддержать предприятия, а обеспечить динамику индекса промышленного производства, и в целом развития экономики»,— отметил Олег Николаев.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Краснов сообщил, что в перечне СОП с республиканским значением 61 предприятие относится к промышленности, 33 — к агропромышленному комплексу, 17 — к строительству и ЖКХ, 7 — к транспорту, 3 — к сфере информационных технологий. Также есть организации здравоохранения и экологии. Еще 141 предприятие является крупным или социально значимым на уровне муниципалитетов.

До конца 2024 года планируется запуск дашборда для отслеживания показателей социально значимых предприятий. Это позволит быстрее доводить данные до специалистов на местах.

Инвестиционные проекты системообразующих предприятий войдут в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии на 2025–2030 годы.

Анар Зейналов