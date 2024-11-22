Саровская компания отгрузила партию оборудования для АЭС «Аккую»

Резидент территории опережающего развития в Сарове, компания «ЗЭО Энергопоток», отгрузила партию однопроходных тройников III и IV класса безопасности для турецкой АЭС «Аккую», которую строит госкорпорация «Росатом». Об этом сообщили в управляющей компании «Атом - ТОР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По контракту «ЗЭО Энергопоток» должна поставить 48 тройников, несколько десятков изделий уже прошли контрольные точки освидетельствования по планам качества. Их готовят к сдаче заказчику.

АО «ЗЭО Энергопоток» специализируется на сборке трубопроводной арматуры для АЭС. Ранее компания начала производство блоков с диафрагмой или расходомерных устройств для «Аккую».

Владимир Зубарев