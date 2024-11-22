На аренду автомобилей для скорой помощи Стерлитамака направят до 112 млн рублей

Станция скорой медпомощи Стерлитамака на аукционе 3 декабря выберет организацию для найма автомобилей скорой помощи в 2025 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 112,8 млн руб. Средства выделят бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкирии и бюджета республики.

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Всего требуется 23 автомобиля в смену, в том числе не менее двух машин должны обладать повышенной проходимостью для работы в сельской местности. Они должны быть оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами и другим оборудованием.

Майя Иванова