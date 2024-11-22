Х5 открыл первый «КООП ОКОЛО» в Кармаскалах

X5 Retail Group открыл первый магазин под брендом «КООП ОКОЛО» в Башкирии, сообщила пресс-служба компании. Торговая точка площадью 235 кв м. расположена в селе Кармаскалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Управляющий директор «ОКОЛО» Игорь Плетнев отметил, что первый магазин

«КООП ОКОЛО» открыт в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с Центросоюзом, подписанного на этой неделе.

«Мы рады, что именно Башкортостан стал регионом, где реализовалась первая такая коллаборация между «КООП» и «ОКОЛО». Хочу отметить, что Кармаскалинское райпо, на базе которого открылся новый магазин, демонстрирует высокую динамику развития»,— сказал исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

В настоящий момент 800 магазинов под брендом «ОКОЛО» работают в 19 субъектах России.

Розничная сеть системы потребительской кооперации России объединяет 25 тыс. магазинов, 3 тыс. складов и 43 торговых базы в 71 регионе страны.

Олег Вахитов