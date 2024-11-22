ФСБ задержала южноуральца за призывы к терроризму в интернете

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в публичных призывах к террористической и экстремисткой деятельности. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, южноуралец, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к террористической деятельности и совершению противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов.

Следователи устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности жителя Челябинской области.