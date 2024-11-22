Рейсы «Уральских авиалиний» в Киргизию и Узбекистан задержаны из-за погоды
Несколько рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии», следующие, в том числе из Екатеринбурга, задержаны ввиду тумана и практически нулевой видимости в аэропортах Киргизии и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Уточняется, что, в частности, рейс U6-2903 по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6-2904 задержан на 11 часов, сейчас находится в ожидании вылета.
Еще один рейс из Екатеринбурга в Ош — рейс U6-2589 — задержан на четыре часа.
Помимо этого, задержано несколько рейсов из Московской области. Рейс № U6-2611 по маршруту Домодедово — Наманган был отправлен на запасной аэродром в Фергану. Обратный рейс U6-2612 будет выполняться из Ферганы.