Казань планирует привлечь 74 тысячи новых работников до 2030 года

Казань продолжает развивать свой промышленный потенциал и планирует привлечь 74 тысячи новых специалистов до 2030 года. Об этом на XXXIV сессии Казанской городской думы рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По словам министра, Казань занимает ключевое место в экономике Татарстана: здесь проживает каждый третий житель республики, а наибольшая доля вакансий приходится на промышленные отрасли, включая машиностроение, химическую и нефтехимическую промышленность. На данный момент в городе открыто около 13 тысяч вакансий, из которых каждая четвертая связана с промышленностью. Среди наиболее востребованных профессий названы сварщики, монтажники, инженеры и водители.

Из 74 тысяч специалистов, которые потребуются Казани в ближайшие годы, 13 тысяч должны иметь высшее образование, а 60 тысяч — среднее профессиональное. Министр подчеркнула важность профориентации и взаимодействия с учебными заведениями для подготовки кадров.

Госпожа Зарипова отметила, что для привлечения сотрудников важны не только конкурентные условия труда, но и качество жизни. Исследования показывают, что многие приезжающие в Казань принимают решение о переезде после знакомства с городом — его инфраструктурой, образовательными и культурными возможностями. В Казани также высоко ценятся образовательные перспективы для детей, что влияет на выбор молодых семей.

Однако город сталкивается с демографическими вызовами: снижение рождаемости и миграционного прироста. По словам министра, до 2030 года Казань будет обеспечена внутренними трудовыми ресурсами, но после этого потребуется активное привлечение специалистов из других регионов и стран.

Для сохранения кадрового потенциала госпожа Зарипова призвала работодателей внедрять современные подходы к управлению персоналом, а также развивать корпоративные программы для повышения вовлеченности сотрудников. Она подчеркнула, что важно продвигать имидж Казани как крупного промышленного центра и города с высоким качеством жизни.

Анар Зейналов