Метеорит Чинге появился в Нижегородском планетарии
В нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко появился метеорит Чинге. Как рассказали в департаменте культуры Нижнего Новгорода, вес экземпляра составляет 85 кг.
Метеорит Чинге
Фото: мэрия Нижнего Новгорода
Метеорит Чинге много тысяч лет назад упал на территории современной республики Тыва, он обладает уникальной структурой и химическим составом.
В экспозиции нижегородского планетария метеорит Чинге пробудет полтора года, посетители смогут не только рассмотреть, но и прикоснуться к экспонату.