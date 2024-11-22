Метеорит Чинге появился в Нижегородском планетарии

В нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко появился метеорит Чинге. Как рассказали в департаменте культуры Нижнего Новгорода, вес экземпляра составляет 85 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метеорит Чинге

Фото: мэрия Нижнего Новгорода Метеорит Чинге

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Метеорит Чинге много тысяч лет назад упал на территории современной республики Тыва, он обладает уникальной структурой и химическим составом.

В экспозиции нижегородского планетария метеорит Чинге пробудет полтора года, посетители смогут не только рассмотреть, но и прикоснуться к экспонату.