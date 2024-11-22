В Челябинской области средний лимит кредитных карт увеличился на 5,7 тыс. рублей

В октябре в Челябинской области средний лимит кредитных карт составил 96,3 тыс. руб., увеличившись на 5,7 тыс. руб. за месяц, или на 6,3%. В целом по стране этот показатель был на уровне 109,8 тыс. руб., прибавив с сентября 5,4%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самый сильный рост среднего размера лимитов по кредитным картам в октябре продемонстрировали Самарская область (+10,9% к сентябрю), Удмуртская Республика (+9,2%), Красноярский край (+8,4%), а также Кемеровская (+8,3%) и Волгоградская (+8,1%) области.

Как отмечают в НБКИ, за последние семь месяцев средний размер лимитов по кредитным картам стабилизировался на уровне 100-110 тыс. руб. В октябре увеличение показателя происходит на фоне снижения количества выданных россиянам таких банковских продуктов. К тому же, возросшие доходы граждан и достаточно высокий уровень их кредитной и потребительской активности обеспечивает стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования.

Виталина Ярховска