В Рыбинске упавшую от ветра ель сделают новогодней

В Рыбинске на улице Бульварной от сильного ветра упала ель, теперь ее поставят в одном из районов города к Новому году. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«ДЭС убирает поваленные деревья. К сожалению, порывов ветра не выдержала одна из елей на Бульварной. Решили поставить ее к новому году в одном из районов»,— рассказал господин Рудаков.

Он добавил, что по результатам непогоды специалисты проверят остановки на предмет устойчивости. Так, на улице 50 лет ВЛКСМ ветер перевернул остановку, от частного инвестора, который ее устанавливал, потребуют усиления крепежных конструкций.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», часть города осталась вечером 21 ноября без воды из-за аварии на ОСВ-2. По словам господина Рудакова, в 23:30 подачу холодного водоснабжения полностью восстановили.

Алла Чижова