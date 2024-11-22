В Казани задержали подозреваемого в мошенничестве с деньгами известной певицы

В Казани сотрудники московского уголовного розыска и УВД по ЦАО задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в мошеннической схеме по хищению денег у известной певицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, задержанный ранее судимый мужчина откликнулся на предложение о «подработке» через мессенджер. Неизвестные предложили ему найти напарника, оформить на их имена банковские карты и переводить поступающие на них денежные средства кураторам, оставляя себе определенный процент. В ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого большое количество банковских карт и другие улики, которые могут иметь значение для расследования.

Напарника фигуранта, 43-летнего жителя Йошкар-Олы, задержали ранее. Расследование уголовного дела продолжается. Оно возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Анар Зейналов