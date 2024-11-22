Губернатор Кубани рассказал о работе объектов сельского туризма в Сочи

В Краснодарском крае работает более 100 объектов сельского туризма. Многие из них расположены в Сочи. Это винодельни, рыбоводческие хозяйства, моллюсковые и экофермы, приводит пресс-служба администрации региона слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Там проводят экскурсии, мастер-классы, гастрономические фестивали, знакомят с историей, культурой и традициями нашего региона. Винодельческая отрасль — особая гордость края. Мы производим почти половину объема российских вин. Это тяжелый труд, результат достижений науки, аграриев и виноделов»,— отметил господин Кондратьев.

В администрации рассказали, в частности, об экзотических направлениях сельского туризма. Гостям предлагают посетить лососевые хозяйства в Сочи, Геленджике, Апшеронском, Северском районах. Также на побережье есть фермы мидий, устриц.

Туристам напомнили о том, что в крае работают альпаковые фермы. Их можно найти в Сочи, Темрюкском, Приморско-Ахтарском и Северском районах.

Гостям региона предлагают посетить также пасеки в горах. А в Сочи, напомнили в администрации, можно побывать на чайных плантациях. Одна из старейших расположена в селе Солох-Аул.

Вячеслав Рыжков