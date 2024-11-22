В Сочи изменится расписание пригородных поездов в связи с ремонтными работами

С 24 по 26 ноября 2024 года в Сочи изменят расписание движения ряда пригородных поездов. Временные корректировки связаны с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, поезд № 6022, курсирующий по маршруту Аэропорт — Лазаревская, будет отправляться с вокзала Аэропорт в 02:53, что на 20 минут позже обычного. Поезд сделает остановки на станциях Адлер, Известия, Хоста, Мацеста, Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо и Якорная Щель, прибывая на станцию Лазаревская в 05:30.

Поезд №6802, который соединяет Имеретинский курорт и Туапсе, будет отправляться в 03:31. Железнодорожный транспорт остановится на всех промежуточных станциях и прибудет в Туапсе в 07:13.

Поезд №6101, следующий из Лазаревской на Розу Хутор, изменит время отправления на 06:29, что увеличит его задержку до 49 минут. Он выполнит все запланированные остановки и прибудет на конечную станцию в 09:07. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом указанных изменений в расписании.

Мария Удовик