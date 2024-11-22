ВТБ назвал популярные мошеннические схемы в «черную пятницу»

ВТБ сообщил, что в преддверии сезона распродаж и предстоящей «черной пятницы», 29 ноября, активность мошенников увеличилась на 30%, говорится в сообщении банка, которое получил «Ъ». Организация также выявила три мошеннические схемы. Чаще всего злоумышленники используют их в социальных сетях:

Мошенники создают поддельные сайты магазинов, где предлагают товары с большими скидками. Таким способом они:

крадут данные банковских карт или получают деньги за несуществующие товары;

рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой. После оплаты товары не приходит или оказываются поддельными;

размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, в том числе в закрытых чатах. При переходе по ссылкам пользователи скачивают вредоносный файл, который замаскирован под приложение для получения промокодов и скидок. После скачивания такого файла мошенники получают доступ к паролям и управляют банковскими счетами без ведома жертвы.

Как сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов, чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно использовать только официальные сайты магазинов. Также не стоит переходить «по странным ссылкам», которые присылают в том числе знакомые люди. «Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета»,— добавил он.

Подробнее о персональных данных — в материале «Ъ» «Знай свою жертву».