Более 500 пожарных извещателей установили в Сочи для многодетных семей

В рамках программы социальной поддержки в ноябре в Сочи установили свыше 500 пожарных извещателей в квартирах 190 многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Данная инициатива реализуется бесплатно и направлена на помощь малоимущим многодетным семьям, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации или находится в социально опасном положении. Для получения этой меры поддержки жители могут обратиться в администрацию своего внутригородского района или сельского округа.

Мария Удовик