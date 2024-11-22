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Более 500 пожарных извещателей установили в Сочи для многодетных семей

В рамках программы социальной поддержки в ноябре в Сочи установили свыше 500 пожарных извещателей в квартирах 190 многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Данная инициатива реализуется бесплатно и направлена на помощь малоимущим многодетным семьям, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации или находится в социально опасном положении. Для получения этой меры поддержки жители могут обратиться в администрацию своего внутригородского района или сельского округа.

Мария Удовик

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