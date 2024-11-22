В Ярославской области за сутки в ДТП пострадали восемь пешеходов

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло семь аварий с участием пешеходов, в результате которых пострадали восемь человек и один — погиб. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал о том, что смертельная авария произошла днем 21 ноября на проспекте Дзержинского. Там водитель, сдавая задним ходом, сбил женщину, которая впоследствии скончалась.

Остальные аварии произошли в Ярославском районе и Ярославле, а именно в Дзержинском, Кировском и Красноперекопском районах. В этих ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, также за сутки сотрудники ДПС выявили 39 нарушений ПДД РФ, совершенные пешеходами, и составили 18 протоколов в отношении водителей за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.

Алла Чижова