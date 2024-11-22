«Ребят, вы все хотели загнуться и умереть?»

На площадке Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) в рамках выставки «Судебные хроники» прошел финальный паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Максимом Старковым. Во время беседы он рассказал о громких разбирательствах, которые проходили под его председательством. Среди них коллективный иск свердловчан против ковидных ограничений, введенных главой региона Евгением Куйвашевым в 2020 году, и иск против введения штрафов за парковки на газонах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Завершительный паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Максимом Старковым состоялся вечером 21 ноября в Музее истории Екатеринбурга в рамках выставки «Судебные хроники», посвященной 150-летию со дня образования Екатеринбургского окружного суда и 90-летию Свердловского областного суда.

Модератором беседы выступил директор МИЕ Игорь Пушкарев. В начале разговора Максим Старков рассказал, что основным его профилем являются споры об избирательных кампаниях и тарифном урегулировании (его судейский стаж составляет 16 лет). Он подчеркнул, что большинстве своем иски касаются того, что «один кандидат считает, что другой плохо себя ведет и нарушает законодательство», в связи с чем решает, по справедливости, обратиться в суд.

«Избирательная кампания движется определенный период времени, а время не остановить. Интерес в том, что всем нужно решение здесь и сейчас, так как через неделю это будет никому не нужно, выборы пройдут и все. В этом есть драйв»,— воодушевленно сказал судья Старков.

Тогда Игорь Пушкарев предложил «переместиться в недавнее прошлое» и обсудить указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении в регионе ковидных ограничений во время пандемии. По его словам, после выхода указа, в начале апреля 2020 года «прилетело первое административное исковое заявление», в котором пара граждан поставили вопрос о том, что положение о запрете покидать жилые помещения нарушает их конституционные права. Вскоре начали поступать жалобы в связи с положением об обязательном ношении медицинских масок и введении QR-кодов после вакцинации.

«Все развивалось очень стремительно. Ситуация складывалась такая, что регионы сами принимали решение о введении ограничений, губернаторы боролись с этим сами»,— рассказал Максим Старков.

Судья вспомнил, что в тот период «никто не знал, что это за ужас и кошмар, ведь основной пик смертей еще не наступил». «Выходя из квартиры, было страшно. Помрешь ты или не помрешь, заболеешь или не заболеешь. Было общее состояние тревоги»,— вздохнул судья. По его словам, введение ограничения «сидеть по домам» было более, чем уместным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Судья возмутился тем, что люди выступали против введенных запретов и задал соответствующий риторический вопрос: «Ребят, вы хотели все загнуться и помереть? Ну вам сказали посидеть дома. Вас же не за решетку посадили».

По его словам, он был воспитан по принципу, «раз начальник установил требования, то их надо соблюдать». Судья уточнил, что разгар конфликта между властью и гражданами начался после того, как население обязали вакцинироваться и предоставлять соответствующие QR-коды. Тогда, по его слова, в суд «посыпались» коллективные жалобы. «Количество истцов на суд не влияет, мы не на футбольном поле, где нужно собрать команду побольше и получше. Достаточно одного истца, чтобы проверить нормы»,— отметил он.

По словам Максима Старкова, к иску против введенных ковидных ограничений присоединилось более 400 человек. «Иск был отклонен. С указом все было так. Это подтвердила и апелляционная и даже кассационная инстанция. И он до сих пор действующий, хотя прошло уже четыре года»,— подчеркнул судья Старков.

По его словам, сложность рассмотрения дела заключалась в большом количестве участников процесса, в связи с чем было принято решение разместить их в разных судебных залах и рассматривать дело с применением ВКС. «Пришлось трудно организаторам процесса, в частности помощникам, секретарям и судебным приставам, которым надо было проверять этих людей. Они перемещались по всему суду, пытались добраться до зала. Что они хотели этим мне доказать?»,— обратился Максим Старков к аудитории. Он отметил, что ему было интересно рассматривать это дело в отличии от конвоиров, которые «стеной стояли на входе» и не пускали «массу народа в зал».

Игорь Пушкарев упомянул позицию истцов и отметил, что, по их мнению, указ губернатора порождает «сегрегацию и дискриминацию», а пандемии «не существует».

Максим Старков задался резонным вопросом: «от чего тогда умирали люди?».

После обсуждения о ковидных ограничениях судья перешел к следующему вопросу об областном законе, получившему в народе название «закон о гряземесах», согласно которому устанавливаются значительные штрафы за парковку на газонах. «Иногда, как гражданин понять это ограничение не можешь. Я на газоны машины ставить не призываю, но сейчас снег выпал и газоны стало не видно. Эта проблема никогда не будет решена»,— считает он. Но все же закон был принят и устоял в апелляционной инстанции.

Затем Максим Старков рассказал о рассмотрении гражданского иска против повышения тарифов на электроэнергию и ночных тарифов в выходные и праздники, которые в 2023 году были отменены. По его словам, с жалобами в ФАС из-за высоких тарифов обратились 600 человек. «И вдруг выявляется, что мы очень хорошо жили, и если бы не эти возмущенные граждане, то наш любимый режим ночного тарифа тихонько бы сохранялся»,— сказал Максим Старков и уточнил, что в регионе «была халява и большой ночной тариф», пока не начались проверки. «Тарифы на электроэнергию устанавливает ФАС. И наши жители им же жалуются, что тариф высокий. И вы туда нажаловались, и это повлекло отмену ночного тарифа. Спасибо, вы сами себе сделали приятно. Давайте жалуйтесь больше»,— окончил монолог судья. После немногочисленных вопросов из зала и полуторачасовой беседы Максима Старкова проводили аплодисментами.

Мария Шараева