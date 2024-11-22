В Казани задержан подозреваемый в двойной краже из строймаркета

В Казани задержали мужчину, подозреваемого в двойной краже электроинструментов из строительного гипермаркета на общую сумму свыше 38 тысяч руб. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

По данным ведомства, днем в казанском строительном гипермаркете на Горьковском шоссе сработала тревожная кнопка. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что мужчина вывез из магазина две циркулярные пилы, не оплатив их. Подозреваемый был задержан прямо в здании торгового центра.

Позже при просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина причастен к еще одной краже, совершенной накануне: он похитил электроинструменты, общая стоимость которых превысила 38 тыс. руб. Задержанный передан в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту преступления решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анар Зейналов