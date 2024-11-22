В Ярославской области ликвидируют последствия сильного ветра

В Ярославской области дорожники и энергетики работают над устранением последствий сильного ветра, прошедшего в ночь с 21 на 22 ноября. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии упавших деревьев и остановок.

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В регионе с вечера 21 ноября начался сильный ветер. Уже к ночи без света остались несколько населенных пунктов в Ярославском, Угличском, Борисоглебском, Большесельском, Некрасовском, Рыбинском районах и Переславле-Залесском. К утру в регионе увеличили и количество бригад энергетиков, задействованных в восстановлении электроснабжения, — с 52 (198 специалистов) до 67 (283 специалиста).

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В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, что дорожные службы «активно занимаются ликвидацией последствий стихии». Жители региона публикуют фото упавших остановок, светофоров, деревьев, в том числе на машины, дороги и детские площадки.

Алла Чижова