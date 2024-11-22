Минэкономразвития: северо-восток Башкирии теряет мужчин трудоспособного возраста

В северо-восточных районах Башкирии наблюдается «ускоряющаяся депопуляция», предупреждает региональное министерство экономического развития в «Стратегии социально-экономического развития северо-восточных районов РБ до 2030 года». Проект постановления регионального правительства, утверждающего документ, опубликован для общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В «Стратегии» говорится, что убыль населения в Аскинском, Белокатайском, Дуванском, Караидельском, Кигинском, Мечетлинском, Нуримановском и Салаватском районе происходит быстрее, чем в остальных сельских районах Башкирии. По данным авторов документа, этому способствуют более высокие по сравнению с остальной республикой темпы падения рождаемости. При этом восстановления прежних показателей рождаемости в минэкономразвития в среднесрочной перспективе не ждут из-за уменьшения численности женщин детородного возраста и повышения значимости для них «профессиональной карьеры и экономической независимости, что ведет к откладыванию рождений и повышению возраста матери при рождении первого и второго ребенка». Негативно на уровень рождаемости влияют также изменение установок на число детей в семье и «распространение культуры осознанного родительства», говорится в документе.

Смертность на северо-востоке Башкирии в среднем выше региональной, но близка к средним показателям сельских районов. Вместе с тем мужская смертность в трудоспособности возрасте выше женской в том же возрасте в три раза. Причина — социально-экономическое неблагополучие. Это оказывает негативное воздействие на трудовые ресурсы.

Авторы документа также отмечают межрегиональный миграционный отток населения, когда жители приграничных населенных пунктов уезжают в крупные агломерации Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, имея с ними транспортную связь.

«Стратегия социально-экономического развития северо-восточных районов РБ до 2030 года» содержит три раздела. Первый из них посвящен текущей оценке ситуации в регионе, второй — направлениям и проектам социального развития, а в третьем говорится о направлениях, механизмах и инструментах развития.

Идэль Гумеров