Сочи вошел топ популярных направлений для автопутешествий в ноябре

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий в ноябре 2024 года. Курорт собрал 13% бронирований в последнем месяце осени. В среднем туристы остаются в городе на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3 тыс. руб., по данным сервиса бронирования Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Яндекс Драйв» Фото: пресс-служба «Яндекс Драйв»

Второе место разделили Москва и Санкт-Петербург. Столицы набрали по 14% броней в ноябре.

В Санкт-Петербурге туристы остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 2,9 тыс. руб.

В Москве путешественники в среднем проводят две ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Краснодар занял третье место со средней продолжительностью поездки в две ночи. Средняя стоимость размещения на сутки составляет 3 тыс. руб.

В топ также вошли и другие города Краснодарского края. Геленджик занял пятое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий в ноябре. В среднем туристы бронируют номера на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Красная Поляна расположилась на шестом месте. В среднем туристы остаются в городе на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,5 тыс. руб.

Анапа забрала восьмое место. В среднем туристы остаются в городе на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 2,2 тыс. руб.

Мария Удовик