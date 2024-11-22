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В Кургане экс-сотрудницу больницы осудили за присваивание денег пациентов

Курганский городской суд вынес приговор в отношении бывшей работницы больницы «РЖД-Медицина», обвиняемой в хищении средств пациентов (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ей назначено наказание в виде принудительных работ, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что с августа по сентябрь 2021 года оператор электронно-вычислительных машин, получая от курганцев средства за платные медицинские услуги, не вносила сведения о расчетно-кассовых операциях и не передавала наличные деньги в кассу. Больнице был причинен материальный ущерб в размере более 340 тыс. руб.

Суд приговорил фигурантку к принудительным работам, отсрочив исполнение наказания до достижения ее ребенка 14-летнего возраста. Сумма похищенных денежных средств взыскана в пользу медицинского учреждения.

Виталина Ярховска

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