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Коммерсантъ FM
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Счета россиян стали чаще блокировать из-за включения в базу ЦБ

В Центральный Банк России поступает все больше жалоб от граждан, которых отключают от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов, рассказали в пресс-службе регулятора газете «Известия».

Наибольшее количество обращений было зафиксировано в июле и августе 2024 года, после того как вступил в силу закон о приостановке переводов. Доля таких обращений составила 28% от общего числа жалоб, связанных с мошенничеством.

В ЦБ отметили, что иногда поступают сообщения от заявителей, информация о которых отсутствует в базе данных регулятора. В таких случаях речь может идти о ситуациях, когда человек не понимает причину приостановки платежа.

По расчетам газеты на основе данных ЦБ, за первые девять месяцев текущего года около 5,7 тыс. клиентов банков обратились с запросом об удалении своих данных из базы. За тот же период прошлого года таких обращений было 2,9 тыс., то есть вдвое меньше.

Вступивший в силу 25 июля закон обязывает банки приостанавливать на два дня переводы для физических лиц в случае подозрений, что эти операции осуществляются под влиянием третьих лиц. При этом информация о счетах, на которые должны были поступить средства, и их владельцах вносится в специальную базу данных ЦБ

О механизмах борьбы с мошенничеством — в публикации «Ъ» «Мошенникам предложили режим чтения».

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