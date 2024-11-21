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Коммерсантъ FM
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В Воронеже установили дорожный знак «Чмоки и поки»

В Воронеже установили дорожный знак «Чмоки и поки», разработанный дизайнером Артемием Лебедевым. Как сообщила мэрия города, он появился у школы №108 на улице Домостроителей.

Фото: @dor_vrn

Фото: @dor_vrn

Сейчас специалисты продолжают работу по монтажу других дорожных знаков и пешеходного ограждения. Ранее сообщалось, что новый указатель является альтернативой знака «Высадил и уехал». Его смысл заключается в том, чтобы родители, которые подвозят детей к школе, не оставляли автомобиль на дороге и не мешали другим.

Для высадки будет использоваться бывший парковочный карман, расположенный рядом с школой. На въезде в него установят знак «Стоянка запрещена», а на выезде — знак «Чмоки и поки». Тротуарную часть отделят пешеходным ограждением.

Власти уточняли, что установка знака Артемия Лебедева была согласована с Госавтоинспекцией с учетом опыта ее применения в других городах. В Воронеже ее используют впервые. По результатам мониторинга эффективности применения знака чиновники могут решить устанавливать его у других школ.

Сергей Толмачев, Воронеж

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