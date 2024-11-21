Путин внес в Госдуму законопроект о создании попечительского совета РАН

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с предложением создать попечительский совет Российской академии наук (РАН). Согласно тексту законопроекта, опубликованному в думской базе данных, возглавлять совет будет президент России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Целью создания совета называется содействие развитию академии, содействие сотрудничеству РАН с государственными, общественными и другими организациями, а также решение основных задач, включая формирование направлений деятельности академии. В частности, совет будет рассматривать вопросы продвижения научных достижений и использования стратегически значимых научных исследований. Предполагается, что это создаст условия для запуска междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям под эгидой РАН.

В состав попечительского совета будет входить не более 20 членов. Президент России будет формировать состав совета с учетом предложений президиума РАН. Обязательным членом попечительского совета будет президент академии наук.

В мае 2024 года участники общего собрания РАН поддержали создание попечительского совета. Члены комиссии сочли, что совет смог бы облегчить решение ряда стоящих перед академией вопросов и повысить ее статус. Академики также предложили Владимиру Путину возглавить совещательный орган.