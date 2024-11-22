«Осенняя погода дает о себе знать»

В октябре этого года в Сочи было зарегистрировано 39 пожаров, что на 77% больше, чем в сентябре, когда случилось 22 подобных происшествия. Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев рассказал о причинах роста числа пожаров и напомнил правила безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Субочев

Фото: предоставлено автором Александр Субочев

Фото: предоставлено автором

«Осенняя погода с точки зрения пожарной безопасности дает о себе знать. Люди начинают пользоваться электроотопительными приборами, забыв о мерах безопасности, жгут сухую растительность на своих придворовых и дачных участках, что является нарушением. Очень часто граждане заряжают свои гаджеты в ночное время суток, оставляя их без внимания, что, в свою очередь, является источником потенциальной пожарной опасности.

В целом, если мы берем статистику с начала года и сравниваем ее с аналогичными показателями прошлого года, то значительного роста пожаров нет. Сотрудники государственного пожарного надзора на постоянной основе проводят профилактические рейды, сходы граждан, разъясняют людям правила пожарной безопасности, предупреждают их об ответственности за нарушение этих правил.

Чтобы не стать жертвой пожара, необходимо соблюдать элементарные правила, о которых мы постоянно говорим: проведите профилактическое обслуживание газового и печного оборудования, в том числе и дымоходов; следите за состоянием электропроводки; не оставляйте без внимания детей; не используйте обогреватели в ночное время суток и не ставьте на ночь заряжаться гаджеты; приобретайте обогреватели только в сертифицированных магазинах; по возможности купите пожарный извещатель, его звуковой сигнал в случае возгорания или задымления способен разбудить крепко спящего человека и своевременно оповестить его об опасности».