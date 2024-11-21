Обсчитались, но где?

Прокуратура Татарстана подала иск в Арбитражный суд с требованием признать недействительными сделки по капитальному ремонту в молодежных центрах и детском лагере в районах республики на сумму около 104,7 млн руб. Претензии надзорного ведомства касаются перевода государственным заказчиком «Главинвестстроем Татарстана» 90% авансовых платежей вместо предусмотренных по контракту 10%. Претензии надзорного ведомства касаются перевода государственным заказчиком «Главинвестстроем Татарстана» 90% авансовых платежей вместо предусмотренных по контракту 10%. Арбитражный суд отклонил иск, прокуратура планирует обжаловать это решение. Эксперт считает, что шансы выиграть дело малы. Подробности иска — в материале «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прокуратура Татарстана требует признать недействительными сделки по капремонту и установке оборудования в ряде молодежных центров республики и детском лагере «Звездный» молодежного центра «Сэлэт». Контракт на соответствующие работы 31 мая 2021 года заключили государственное казенное учреждение «Главинвестстрой Республики Татарстан» и строительная компания «Казаньсоюзстрой». Общая сумма работ составляет около 104,7 млн руб. Источником финансирования выступает бюджет Татарстана.

Претензии прокуратуры относятся к переводу подрядчику высоких авансов вместо предусмотренной контрактом выплаты 10%. Так, по платежным поручениям «Главинвестстрой Республики Татарстан» перевел на счет «Казаньсоюзстроя» авансы на ремонт молодежных клубов «Сандугач» и «Икар 2» в Казани в размере 90% от цены контракта по этим объектам, а на ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездный» молодежного центра «Сэлэт» — 95% от цены договора.

Надзорное ведомство считает, что условие госконтракта о размере аванса относится к существенным условиям договора, а сделки организаций привели к изменению размера аванса. По мнению прокуратуры, это сделали, чтобы обойти установленные законом правила о неизменности существенных условий контракта. Как пояснили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе ведомства, действия компаний нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, публичные интересы на создание равных условий, недопущение ограничения конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. По мнению истца, «Казаньстрой» должен уплатить в бюджет Татарстана проценты за пользование чужими денежными средствами в размере почти 819 тыс. руб.

«Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, суд находит указанные доводы истца ошибочными», — говорится в решении суда.

Уточняется, что стороны в полном объеме выполнили обязанности по контракту. Прокуратура Татарстана не доказала, что организации превысили цены договора, завысили или занизили объемы выполненных работ. Также нет доказательств, что «Казаньстрой» провел ремонт с ненадлежащим качеством, использовал средства на непредусмотренные цели. Ответчики отрицали эти обстоятельства. Они также не были доказаны материалами дела. Таким образом, доводы истца не подкреплены надлежащими доказательствами, говорится в опубликованном решении суда.

Также в решении отмечается, что повышенные авансовые платежи не принесли убытков бюджету Татарстана. Денежные средства использовали по назначению. В ходе процесса представители «Главинвестстроя Республики Татарстан» и «Казаньсоюзстроя» объяснили, что повышенный аванс выплатили для приобретения строительных материалов, которые подорожали после роста цен в 2021 году. Суд решил, что авансы получены на законных основаниях.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сказали, что планируют обжаловать решение суда и что организации незаконно пользовались деньгами. «Ъ Волга-Урал» направил в ведомство запрос с вопросом: запланированы ли антикоррупционные разбирательства?

«Пока не раскрываем информацию», — ответили в пресс-службе.

В 2022 году за нарушение порядка заключения контракта начальника отдела «Главинвестстроя Татарстана» Эльнара Хуснутдинова привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов, изучив материалы иска, рассказал, что прокуратура могла бы требовать возврата аванса только в случае досрочного расторжения или отказа от исполнения договора. Фактически обязательства сторон уже выполнены, а ведомство не предоставило доказательств того, что повышенный перевод нарушил чьи-то интересы.

«Сам по себе аванс и его выплата является правом заказчика, даже в большем размере, чем это предусмотрено в самом контракте», — пояснил Антон Смирнов.

По мнению юриста, у дела нет перспектив ни в апелляции, ни в кассации, так как практика по таким делам уже устоялась. Антон Смирнов рассказал, что прокуратура уже подавала похожие иски к «Главинвестстрою Республики Татарстан» с аналогичными требованиями. В одном из исков прокуратура республики потребовала признать недействительными сделки между госзаказчиком и строительными компаниями из-за перевода повышенного аванса в размере 90% вместо указанных 10%. Один из исполнителей выполнил капремонт в детских оздоровительных лагерях «Солнышко» и «Алмалы» на 200 млн руб. Второй подрядчик по контракту построил детский лагерь, спортивную школу и центр организации отдыха на 219 млн руб. По обоим делам первая инстанция также отказала в иске. Апелляция оставила решение первой инстанции без изменения, а жалобу прокуратуры — без удовлетворения.

Если же у прокуратуры получится выиграть дело, то «Казаньсоюзстрой» должен выплатить 819 тыс. руб. Подрядчик также может подать кассационную жалобу. Если кассация оставит определение о взыскании 819 тыс. руб., то подрядчики могут выйти в суд с требованием взыскать с заказчика денежные средства за выполненную работу.

По данным портала Rusprofile, строительная фирма «Казаньсоюзстрой» с уставным капиталом 10 тыс. руб. находится в Казани. В 2023 году выручка организации составила 223 млн руб., по сравнению с предыдущим годом она упала почти на 60% — с 546 млн руб. Прибыль компании сократилась на 71% и составила 2 млн руб. «Казаньсоюзстрой» участвует в 24 арбитражных делах, в 11 из них фирма проходит ответчиком, а в пяти — истцом. В качестве ответчика организация не проиграла два дела и частично проиграла пять.

«Главинвестстрой Татарстана» участвует в 730 делах, в 163 из них выступает ответчиком. По статистике портала, компания не проиграла в 44 делах, частично проиграла в 26 и проиграла в 25.

Диана Соловьёва