В Тукаевском районе рабочему ампутировали кисть из-за травмы на производстве

В Тукаевском районе Татарстана рабочему ампутировали кисть руки после травмирования в помещении дизельной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Татарстана.

По версии следствия, мужчина, проходя по территории помещения, поскользнулся, задел рукой работающий вентилятор охлаждения радиатора и получил травму. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в Набережных Челнах, где провели операцию по ампутации руки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда на предприятии.

Диана Соловьёва