В Казани в ЖК «Салават Купере» строительные работы поликлиники находятся на завершающей стадии. Об этом сообщили в пресс-службе отделения «Единая Россия» в Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в ЖК «Салават Купере» завершают строительство поликлиники

Фото: Пресс-служба отделения «Единая Россия» в Татарстане В Казани в ЖК «Салават Купере» завершают строительство поликлиники

Фото: Пресс-служба отделения «Единая Россия» в Татарстане

С ходом строительных работ ознакомились депутаты Госсовета республики Рамиль Ахметов и Ольга Воронова. Поликлинику планируют сдать в декабре 2024 года. Строительство объекта началось 2 года назад.

Рамиль Ахметов заявил, что будет одна из крупнейших, если не самая крупная поликлиника в России. На объекте здравоохранения объединят взрослое и детское отделение. Во взрослой поликлинике будет женская консультация, пункт травматологии. На территории объекта будет располагаться подстанция скорой помощи.

Диана Соловьёва