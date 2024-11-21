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В Казани в ЖК «Салават Купере» завершают строительство поликлиники

В Казани в ЖК «Салават Купере» строительные работы поликлиники находятся на завершающей стадии. Об этом сообщили в пресс-службе отделения «Единая Россия» в Татарстане.

В Казани в ЖК «Салават Купере» завершают строительство поликлиники

В Казани в ЖК «Салават Купере» завершают строительство поликлиники

Фото: Пресс-служба отделения «Единая Россия» в Татарстане

В Казани в ЖК «Салават Купере» завершают строительство поликлиники

Фото: Пресс-служба отделения «Единая Россия» в Татарстане

С ходом строительных работ ознакомились депутаты Госсовета республики Рамиль Ахметов и Ольга Воронова. Поликлинику планируют сдать в декабре 2024 года. Строительство объекта началось 2 года назад.

Рамиль Ахметов заявил, что будет одна из крупнейших, если не самая крупная поликлиника в России. На объекте здравоохранения объединят взрослое и детское отделение. Во взрослой поликлинике будет женская консультация, пункт травматологии. На территории объекта будет располагаться подстанция скорой помощи.

Диана Соловьёва

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