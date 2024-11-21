В центре Рыбинска продадут историческое здание

Администрация Рыбинска предлагает включить в план приватизации имущества историческое здание, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль городской усадьбы Тропских» 1840-1880 гг. Об этом сообщили в муниципальном совете города.

На продажу хотят выставить нежилое здание №30 на улице Гоголя, его площадь составляет 142 кв.м. Объект можно использовать под склад. При этом отмечается, что новый собственник должен будет проводить работы по сохранению объекта, размещение производства запрещено.

Директор департамента имущественных и земельных отношений Рыбинска Ольга Наумова рассказала, что продажа здания позволит снизить расходы бюджета на его содержание (консервацию) и пополнить доходную часть. Начальная цена объекта будет определена после проведения экспертизы. Госпожа Наумова отметила, что есть заинтересованное лицо, которое готово эксплуатировать и восстанавливать объект с учетом охранных обязательств.

Алла Чижова