В Ярославле за рубль продадут федеральный памятник
В Ярославле на продажу выставят помещения объекта культурного наследия федерального значения «Фабрика Колосова». Здание расположено на улице Свободы, 32б. Соответствующее постановление подписал заместитель мэра города Николай Степанов.
Фото: Ярославское областное отделение ВООПИиК
Двухэтажное кирпичное здание относится к промышленным постройкам, оно входило в комплекс шелковой мануфактуры Колосова, а потом — в комплекс бань Оловянишникова. На продажу планируют выставить семь нежилых помещений здания, общая площадь которых 723 кв.м. Сам объект сейчас находится в неудовлетворительном состоянии: отмечаются деформации фундамента, цоколей, отмосток, перекрытий и сквозные трещины в стенах.
Согласно постановлению, начальная и минимальная цена, по которой будут продавать помещения, составляет 1 руб. Новый собственник должен будет обеспечить разработку проектной документации для сохранения объекта культурного наследия и проведение самого ремонта.