В Ярославле за рубль продадут федеральный памятник

В Ярославле на продажу выставят помещения объекта культурного наследия федерального значения «Фабрика Колосова». Здание расположено на улице Свободы, 32б. Соответствующее постановление подписал заместитель мэра города Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское областное отделение ВООПИиК Фото: Ярославское областное отделение ВООПИиК

Двухэтажное кирпичное здание относится к промышленным постройкам, оно входило в комплекс шелковой мануфактуры Колосова, а потом — в комплекс бань Оловянишникова. На продажу планируют выставить семь нежилых помещений здания, общая площадь которых 723 кв.м. Сам объект сейчас находится в неудовлетворительном состоянии: отмечаются деформации фундамента, цоколей, отмосток, перекрытий и сквозные трещины в стенах.

Согласно постановлению, начальная и минимальная цена, по которой будут продавать помещения, составляет 1 руб. Новый собственник должен будет обеспечить разработку проектной документации для сохранения объекта культурного наследия и проведение самого ремонта.