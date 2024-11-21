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В Ярославле за рубль продадут федеральный памятник

В Ярославле на продажу выставят помещения объекта культурного наследия федерального значения «Фабрика Колосова». Здание расположено на улице Свободы, 32б. Соответствующее постановление подписал заместитель мэра города Николай Степанов.

Фото: Ярославское областное отделение ВООПИиК

Фото: Ярославское областное отделение ВООПИиК

Двухэтажное кирпичное здание относится к промышленным постройкам, оно входило в комплекс шелковой мануфактуры Колосова, а потом — в комплекс бань Оловянишникова. На продажу планируют выставить семь нежилых помещений здания, общая площадь которых 723 кв.м. Сам объект сейчас находится в неудовлетворительном состоянии: отмечаются деформации фундамента, цоколей, отмосток, перекрытий и сквозные трещины в стенах.

Согласно постановлению, начальная и минимальная цена, по которой будут продавать помещения, составляет 1 руб. Новый собственник должен будет обеспечить разработку проектной документации для сохранения объекта культурного наследия и проведение самого ремонта.

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