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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 21 ноября

Запоминающиеся кадры четверга

Извержение в Исландии, серфинг в Остии и другие события — в фотогалерее «Ъ».

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Рейкьянес, Исландия. Извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар

Рейкьянес, Исландия. Извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар

Фото: Marco Di Marco / AP

Таунус, Германия. Лесная дорога после снегопада

Таунус, Германия. Лесная дорога после снегопада

Фото: Michael Probst / AP

Сектор Газа. Палестинец осматривает дом после израильского удара

Сектор Газа. Палестинец осматривает дом после израильского удара

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Парад в честь годовщины Мексиканской революции

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Парад в честь годовщины Мексиканской революции

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Беркшир, Великобритания. Украшение рождественской елки в Виндзорском замке

Беркшир, Великобритания. Украшение рождественской елки в Виндзорском замке

Фото: Andrew Matthews / PA / AP

Гувиль-Сюр-Мер, Франция. Хижины на берегу Ла-Манша после снегопада

Гувиль-Сюр-Мер, Франция. Хижины на берегу Ла-Манша после снегопада

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Рим, Италия. Серфер ловит волну на пляже в Остии

Рим, Италия. Серфер ловит волну на пляже в Остии

Фото: Andrew Medichini / AP

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Рейкьянес, Исландия. Извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар

Фото: Marco Di Marco / AP

Таунус, Германия. Лесная дорога после снегопада

Фото: Michael Probst / AP

Сектор Газа. Палестинец осматривает дом после израильского удара

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Парад в честь годовщины Мексиканской революции

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Беркшир, Великобритания. Украшение рождественской елки в Виндзорском замке

Фото: Andrew Matthews / PA / AP

Гувиль-Сюр-Мер, Франция. Хижины на берегу Ла-Манша после снегопада

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Рим, Италия. Серфер ловит волну на пляже в Остии

Фото: Andrew Medichini / AP

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