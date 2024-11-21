Фото дня: 21 ноября

Извержение в Исландии, серфинг в Остии и другие события — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рейкьянес, Исландия. Извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар Фото: Marco Di Marco / AP Таунус, Германия. Лесная дорога после снегопада Фото: Michael Probst / AP Сектор Газа. Палестинец осматривает дом после израильского удара Фото: Reuters / Mahmoud Issa Сьюдад-Хуарес, Мексика. Парад в честь годовщины Мексиканской революции Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Беркшир, Великобритания. Украшение рождественской елки в Виндзорском замке Фото: Andrew Matthews / PA / AP Гувиль-Сюр-Мер, Франция. Хижины на берегу Ла-Манша после снегопада Фото: Reuters / Stephane Mahe Рим, Италия. Серфер ловит волну на пляже в Остии Фото: Andrew Medichini / AP Следующая фотография 1 / 7 Рейкьянес, Исландия. Извержение в скоплении кратеров Сундхнуксгигар Фото: Marco Di Marco / AP Таунус, Германия. Лесная дорога после снегопада Фото: Michael Probst / AP Сектор Газа. Палестинец осматривает дом после израильского удара Фото: Reuters / Mahmoud Issa Сьюдад-Хуарес, Мексика. Парад в честь годовщины Мексиканской революции Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Беркшир, Великобритания. Украшение рождественской елки в Виндзорском замке Фото: Andrew Matthews / PA / AP Гувиль-Сюр-Мер, Франция. Хижины на берегу Ла-Манша после снегопада Фото: Reuters / Stephane Mahe Рим, Италия. Серфер ловит волну на пляже в Остии Фото: Andrew Medichini / AP