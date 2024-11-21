Рыбинск получит 90 млн на ремонт КДК «Переборы»

Рыбинску из федерального бюджета выделят 90 млн руб. на ремонт культурно-досугового комплекса «Переборы». Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«В 2022 поручил провести полное обследование здания. С этими документами добились финансирования из вышестоящего бюджета. КДК "Переборы" будет отремонтирован в рамках нацпроекта "Семья". Получим почти 90 млн»,— написал господин Рудаков.

Ремонт планируют начать в 2025 году, работы рассчитаны на три года. За это время отремонтируют кровлю, фасад, парадное крыльцо, лестницы и заменят окна. Как отметил глава Рыбинска, в здании 1967 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт, тем не менее в год здесь проводят более 250 мероприятий.

Алла Чижова